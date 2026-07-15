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Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η βάρκα που επέβαιναν ο 69χρονος αγνοούμενος με τη σύζυγό του

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαινε - Βρέθηκε μόνο η βάρκα.

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Εντοπίστηκε η βάρκα που επέβαιναν ο 69χρονος αγνοούμενος και η σύζυγός του
Εντοπίστηκε η βάρκα που επέβαιναν ο 69χρονος αγνοούμενος και η σύζυγός του | Facebook / ΟΦΚΑΘ - Εθελοντές Διασώστες
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Όσο συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα, ο οποίος αγνοείται από την στιγμή που το σκάφος στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΟΦΚΑΘ, εντοπίστηκε σήμερα (15/7) το πρωί η βάρκα που επέβαινε το ζευγάρι, αλλά και προσωπικά είδη που υπήρχαν μέσα σε αυτή.

Στη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, που συνδράμουν στις έρευνες.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος και μέλη του ΟΦΚΑΘ με drone και πεζοπόρο τμήμα, πραγματοποιώντας έρευνες παράκτια μέχρι την Νέα Καλλικράτεια.

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