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Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε πάνω σε μητέρα και το μωρό της στην παιδική χαρά

Σάλος επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά.

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EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
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Σάλος επικράτησε σε παιδική χαρά της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε γονείς και παιδιά που εκείνη την ώρα έπαιζαν, με αποτέλεσμα να τραυματίσει μία μητέρα και ένα παιδί, ηλικίας μόλις 17 μηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19.00 της Παρασκευής (11/9) στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού και οι δύο τραυματίες μεταφέρονται, η μεν μητέρα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», το παιδί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η μητέρα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, καθώς το δέντρο πέφτοντας στην κυριολεξία «προσγειώθηκε» πάνω της, ενώ το παιδί έχει τραυματιστεί στο μάτι. Η κατάταση και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, αλλά και ασθενοφόρα, ενώ αναμένονται συνεργεία του δήμου για τη μεταφορά του δέντρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτοικοι της περιοχής εδώ και αρκετές ημέρες διαμαρτύρονται ότι το δέντρο έχει πάρει κλίση, χωρίς ωστόσο να παρθούν κάποια μέτρα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το αποψινό περιστατικό.

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