Θεσσαλονίκη: Διακινητής συνελήφθη με καταδίκες «μαμούθ» - 28 χρόνια φυλακή και 180.000 πρόστιμο

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (24/02), 68χρονο διακινητή σε βάρος του οποίου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 28 ετών και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ.

Οι παραπάνω ποινές του επεβλήθησαν για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Παραλαβή πολιτών τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος».