Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πήδηξαν από μπαλκόνι 6 μέτρων για να ξεφύγουν και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο άντρες που μπήκαν το βράδυ της Παρασκευής (22/11) σε διαμέρισμα στην περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να κλέψουν.
Σύμφωνα με το thesspost.gr οι δύο άνδρες, μαζί με έναν ακόμα συνεργό που περίμενε σε όχημα και αναζητείται, μπήκαν σε κατοικία της περιοχής προκειμένου να αποσπάσουν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν.
Για κακή τους τύχη όμως οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη και λόγω του αιφνιδιασμού τους πήδηξαν από το μπαλκόνι της οικίας ύψους περίπου έξι μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.
Οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ωραιοκάστρου και νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε νοσοκομείο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.
