Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από 2,5 μέτρα ύψος - Τον κατέγραψαν κάμερες

Απόπειρα διάρρηξης σε καφεκοπτείο στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε λίγο μετά την Ανάσταση, με τον επίδοξο διαρρήκτη, ωστόσο, να γίνεται αντιληπτός.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, πήδηξε από ύψος περίπου 2,5 μέτρων και κατά τη διαφυγή του προκάλεσε ζημιές, σπάζοντας την τζαμαρία και το προστατευτικό ρολό.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ που παρουσίασε το MEGA, στο βίντεο φαίνεται να ψάχνει τρόπο για να μπει στο κατάστημα, να σκαρφαλώνει και να εισέρχεται από την τζαμαρία. Ωστόσο, μια γειτόνισσα τον αντιλαμβάνεται και του φωνάζει, αναγκάζοντάς τον να φύγει άρον-άρον πηδώντας από μεγάλο ύψος.