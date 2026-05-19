Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο ΑΧΕΠΑ 36χρονη – Υπέστη ανακοπή καρδιάς στο γυμναστήριο

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ μια 36χρονη γυναίκα, η οποία κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, το δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε την ώρα που η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στον χώρο του γυμναστηρίου του Β' ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, επί της οδού Ελευθερίας 55. Η 36χρονη νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη και υποβάλλεται σε μια σειρά ενδελεχών ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια της ανακοπής και να διαλευκάνουν πλήρως την κλινική της εικόνα.

Υπενθυμίζεται πως ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 10:30 το πρωί, όταν η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της. Στο σημείο έσπευσαν τάχιστα οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έδωσαν πραγματική μάχη με τον χρόνο. Ύστερα από επίμονες προσπάθειες και την άμεση εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, οι διασώστες κατάφεραν να πετύχουν την επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας (ROSC), διατηρώντας την 36χρονη στη ζωή πριν τη διακομίσουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.