Μενού

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρου Βούγια

Οι δράστες που εισέβαλαν στο σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Σπύρου Βούγια, έκλεψαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Reader symbol
Newsroom
Σπύρος Βούγιας
Ο Σπύρος Βούγιας | NTIME NEWS / ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Α-
  • Α+

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, χθες το πρωί διαπίστωσε πως άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης και έκλεψαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Ο ίδιος προχώρησε σε καταγγελία και την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ