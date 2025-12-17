Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρου Βούγια

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Βούγιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, χθες το πρωί διαπίστωσε πως άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι του στο κέντρο της πόλης και έκλεψαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Ο ίδιος προχώρησε σε καταγγελία και την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.