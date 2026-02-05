Θεσσαλονίκη: Δικάζεται 35χρονος που παρενοχλούσε αδίστακτα την πρώην σύντροφό του

Δικάζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο στη Θεσσαλονίκη 35χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί με πολλές αποφάσεις σε βάρος του, για τη συνεχή παρενόχληση που διέπραττε εις βάρος της 28χρονης πρώην συντρόφου του, μετά τον χωρισμό τους.

Ο δράστης είχε αρχίσει να παρενοχλεί τη γυναίκα με μηνύματα και τηλεφωνήματα, ακόμα και στέλνοντας φωτογραφίες με ευαίσθητο περιεχόμενο από την κοινή τους ζωή σε πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.

Η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε δεύτερο βαθμό είναι σε εξέλιξη, ενώ πρωτόδικα ο 35χρονος έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες γι’ αυτή την πράξη.

Θεσσαλονίκη: Μέχρι και στη χειροδικία έφτασε ο 35χρονος

Σήμερα, δικάζεται για το γεγονός ότι είχε χειροδικήσει κατά του πατέρα της 28χρονης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν την εκδίκαση μίας από τις υποθέσεις που εκκρεμούσαν εις βάρος του.

Ακόμα, και για το ότι πήρε το κινητό του, από το οποίο καταδικάστηκε ότι έστελνε τις ίδιες φωτογραφίες στις επαφές του πατέρα, αλλά και στο προφίλ του πατέρα στα social media, με τα οποία ήταν συνδεδεμένος.

Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε, ενώ παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις και παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να εκτίσει τις ποινές του, παραμένει ασύλληπτος.