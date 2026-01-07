Θεσσαλονίκη: Δικάζεται η συνοδηγός του ΙΧ που σκότωσε και εγκατέλειψε την Έμμα - Το κατηγορητήριο

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κάθεται σήμερα (7/1) η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, ο οδηγός είχε εγκαταλείψει την κοπέλα στον τόπο του δυστυχήματος. Η νεαρή, όπως επισημαίνει το thestival.gr δικάζεται, καθώς κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε ο πατέρας και η μητέρα της άτυχης Έμμας.

Διαβάστε επίσης: Η Έμμα βιαζόταν να ζήσει λες και το διαισθανόταν: Η Φρόσω, η Γαύδος, το βόλεϊ, μια ζωή που δεν πρόλαβε

Η 23χρονη -σήμερα- ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 30χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνοδηγό εγκατέλειψαν τον τόπο του δυστυχήματος, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τότε, προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ο οδηγός έχει καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο σε κάθειρξη 16,5 ετών.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για το γεγονός ότι δεν απέτρεψε τον 30χρονο από το να φύγει από τον τόπο του δυστυχήματος και να κρύψει τα ίχνη του.