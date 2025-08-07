Θεσσαλονίκη: Δικογραφία στην ιδιοκτήτρια των δωματίων για την έκρηξη φιάλης υγραερίου

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) η 86χρονη ιδιοκτήτρια ενοικιαζόμενων δωματίων στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη, για την έκρηξη φιάλης υγραερίου, που σημειώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε τουριστών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, σε βάρος της 86χρονης ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων, στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη, σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Ειδικότερα, η δικογραφία αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια, ενώ οι δύο από τους τραυματίες που φέρουν εγκαύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της έκρηξης από φιάλη υγραερίου

Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για τραυματίες.

Οι ίδιες πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο πως η έκρηξη φιάλης υγραερίου καταγράφηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ φέρεται να έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα, ο ένας εξ' αυτών σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 15.30. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένας 41χρονος με σοβαρά εγκαύματα.