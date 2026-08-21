Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν σε θαλάσσια παιδική χαρά - Συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) σε θαλάσσια παιδική χαρά της παραλίας Ποταμού στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν δύο 16χρονοι υπέστησαν τραυματισμό, επειδή συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ν. Μηχανιώνας για τον τραυματισμό δύο 16χρονων, στη θαλάσσια παιδική χαρά παραλίας «Ποταμού» Επανομής.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατά την χρήση της θαλάσσιας παιδικής χαράς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο ένας εξ΄ αυτών να αισθανθεί αδιαθεσία και πόνους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, αφού εξετάστηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσήλθε στο σημείο, μεταφέρθηκε μαζί με τον έτερο 16χρονο, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Μετά την διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι 16χρονοι εξήλθαν συνοδευόμενοι από τους γονείς τους.

Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.