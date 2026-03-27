Θεσσαλονίκη: Δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα αισθητικής συνελήφθησαν για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Σύλληψη δύο εργαζομένων σε κατάστημα αισθητικής για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στη Θεσσαλονίκη. Καταγγέλθηκαν από πελάτη.

Περιπολικό της Αστυνομίας | Eurokinissi
Δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής στη Θεσσαλονίκη καταγγέλθηκαν από 19χρονο πελάτη για ανάρμοστες πράξεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καταγγελία του νεαρού, με καταγωγή από την Ουκρανία, κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθούν - χθες το μεσημέρι - οι δύο εργαζόμενοι, 41 και 38 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

