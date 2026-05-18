Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς έξι νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο, βιντεοσκοπώντας την πράξη τους με κινητά τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια εξύβρισαν και χτύπησαν το θύμα τους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για έξι νεαρούς, 16 έως 19 ετών που συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία τού 22χρονου. Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη το βράδυ της Κυριακής (17/5), ενώ τα αίτια δεν έχουν γίνει -μέχρι στιγμής- γνωστά.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων (τρεις Έλληνες και τρεις Αλβανοί), σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.