Θεσσαλονίκη: «Έδωσε ζωή» σε πέντε άτομα ο 50χρονος που απεβίωσε στη ΜΕΘ

Ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη «έδωσε ζωή» σε πέντε ανθρώπους μετά τον θάνατο του. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μετά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού του θανάτου, η οικογένειά του συναίνεσε στη δωρεά οργάνων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων ιατρικών ομάδων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε χτες. Τη λήψη της καρδιάς πραγματοποίησε ομάδα από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Τορίνο, ενώ η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος.
Οι κερατοειδείς ελήφθησαν από την ομάδα μεταμοσχεύσεων της Β’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Παπαγεωργίου. Ήδη, η καρδιά και οι νεφροί του 50χρονου μεταμοσχεύθηκαν επιτυχώς σε συμβατούς λήπτες, οι οποίοι βρίσκονταν σε λίστα αναμονής. Οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και ΑΧΕΠΑ.
Η διοίκηση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος και την ευχαριστεί για τη γενναία απόφαση της δωρεάς οργάνων, ενώ παράλληλα ευχαριστεί όλες τις ιατρικές ομάδες που συμμετείχαν στη διαδικασία, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του ΕΟΜ.
Η διοίκηση του Νοσοκομείου απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν τη δωρεά ιστών και οργάνων, με στόχο την αύξηση των δοτών στη χώρα και τη διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών.
