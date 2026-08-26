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Θεσσαλονίκη: Είχε πάνω από 3 κιλά ηρωίνης στο σπίτι του – Τον συνέλαβε η ΕΛΑΣ

Περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα.

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Στη σύλληψη ημεδαπού, κατηγορούμενου για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά προχώρησαν σήμερα αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του στην κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωίνης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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