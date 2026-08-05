Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τις χελώνες με τα βαμμένα καβούκια

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθεί υπόθεση κακοποίησης χελωνών που ήρθε στο φως στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Η εισαγγελική παρέμβαση προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που απεικονίζουν χελώνες με τα καβούκια τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν οι ιδιοκτήτες δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν συνολικά τέσσερις κακοποιημένες χελώνες.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τους υπεύθυνους για την κακοποίηση των ζώων.