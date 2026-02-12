Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου από ανθοπωλείο

Έγινε και αυτό στη Θεσσαλονίκη, καθώς άγνωστοι έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια από ανθοπωλείο για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου τρία άτομα έκλεψαν τα λούτρινα αρκουδάκια που χρησιμοποιούνταν ως διακοσμητικά στην πρόσοψη του ανθοπωλείου.
Ανάμεσα στα τρία άτομα βρίσκεται και ένα ανήλικο κορίτσι, ενώ ο ιδιοκτήτης διαπίστωσε τι συνέβη την επόμενη ημέρα από την κάμερα ασφαλείας. Δεν προχώρησε σε κάποια καταγγελία, ωστόσο ειδοποίησε τις αρχές.
