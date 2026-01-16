Θεσσαλονίκη: Εκτός ελέγχου 24χρονη μεθυσμένη οδηγός - Zημιές σε 15 αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μπότσαρη κοντά στην Παπαφη, όταν μια 24χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της.

Το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε συνολικά 15 οχήματα, καθώς και σε ένα κατάστημα.

Τα χτυπημένα αυτοκίνητα βρίσκονταν και στις δύο πλευρές του δρόμου.

Η 24χρονη οδηγός εντοπίστηκε υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές φθορές.