Μενού

Θεσσαλονίκη: Εκτός ελέγχου 24χρονη μεθυσμένη οδηγός - Zημιές σε 15 αυτοκίνητα

Μια 24χρονη μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 15 οχήματα και ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς κανένα τραυματισμό.

Reader symbol
Newsroom
τροχαίο
Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη | Mega Tv
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Μπότσαρη κοντά στην Παπαφη, όταν μια 24χρονη οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της.

Το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε συνολικά 15 οχήματα, καθώς και σε ένα κατάστημα.

Τα χτυπημένα αυτοκίνητα βρίσκονταν και στις δύο πλευρές του δρόμου.

Η 24χρονη οδηγός εντοπίστηκε υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές φθορές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ