Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους η 45χρονη για το τροχαίο με την Porsche – Tι είπε στην απολογία της

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 45χρονη οδηγός της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, στην εθνική Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, και την αποχώρησή της από το σημείο πριν την άφιξη των αρχών.

Η 45χρονη κατηγορείται για ένα κακούργημα και τα τρία πλημμελήματα, Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ομολόγησε).

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος και καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες, επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- η 26χρονη οδηγός σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.

Τι ανέφερε η οδηγός της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το grtimes.gr, κατά την απολογία της, η 45χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν έτρεχε και ότι δεν έκανε κόντρες με άλλο όχημα όπως προέκυψε από μαρτυρία διερχόμενων.

Επίσης, αρνήθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα σχετικών αιματολογικών εξετάσεων.

Τέλος όσον αφορά την εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος επισήμανε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του δεύτερου οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο παθόντες ενώ μετέβη άμεσα σε νοσοκομείο καθώς έφερε και ίδια τραύματα ως συνέπεια της σύγκρουσης.

Στο τροχαίο τραυματίστηκαν ένας 28χρονος και μια 26χρονη. Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν η Porsche που οδηγούσε η 45χρονη κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

