Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος για τον βιασμό 14χρονης - Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ηλικία της

Ο 17χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του.

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 17χρονος, που σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, βρέθηκε ενώπιον ανακριτή σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου προκειμένου να απολογηθεί, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η ερωτική συνεύρεση έγινε με τη συναίνεση της 14χρονης, την πραγματική ηλικία της οποίας, όπως είπε, δεν γνώριζε.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή δύο περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη.

