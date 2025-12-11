Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 90χρονος που κατηγορείται για θάψιμο ζωντανού σκύλου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 90χρονος που κατηγορείται ότι έθαψε ζωντανό το σκυλί του σε αγροτική περιοχή της Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, ενώ κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο ηλικιωμένος έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το τοποθέτησε σε σακούλα και το έθαψε.

Το σκυλί εντοπίστηκε τυχαία από περιπατητή, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το ζώο είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου. Ο ίδιος, απολογούμενος, ισχυρίστηκε πως το σκυλί υπέφερε από σοβαρά προβλήματα υγείας και νόμιζε ότι είχε πεθάνει, επικαλούμενος πλάνη.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους: εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ.