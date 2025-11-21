Θεσσαλονίκη: Εμφανίστηκε λύκος στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ - Οι φοιτητές έφυγαν τρέχοντας

Πανικός επικράτησε στην πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όταν εμφανίστηκε λύκος στον προαύλιο χώρο του τμήματος ΤΕΦΑΑ, με τους φοιτητές να φεύγουν τρέχοντας μόλις τον είδαν.
Αρμόδιες αρχές έσπευσαν άμεσα στην περιοχή παρά την τεράστια έκταση των εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης, η οποία υπολογίζεται στα 200 στρέμματα.
Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους η εμφάνιση αγέλης λύκων στην αστική ζώνη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που έχει εντοπιστεί να κυκλοφορεί σε διάφορα σημεία της περιοχής.
Οι πέντε λύκοι παρακολουθούνται από τον Ιούνιο από την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση «Καλλιστώ», ενώ οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί από ειδικούς να προσέχουν όταν βγάζουν τα κατοικίδιά τους σε δάση και να αποφεύγουν να αφήνουν τροφές.
