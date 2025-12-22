Μενού

Θεσσαλονίκη: Ενήλικες επιτέθηκαν σε 13χρονο θεατή επειδή χτυπούσε τύμπανο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού, όταν επιτέθηκαν σε ανήλικο με τύμπανο σε αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο.

Αστυνομικοί συνέλαβαν χθες το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο έναν 52χρονο και, λίγες ώρες αργότερα, έναν 56χρονο στις Συκιές για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι δύο άνδρες, κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο, επιτέθηκαν με σωματική βία σε ανήλικο που κρατούσε τύμπανο, επειδή τους ενοχλούσε ο θόρυβος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

