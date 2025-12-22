Θεσσαλονίκη: Ενήλικες επιτέθηκαν σε 13χρονο θεατή επειδή χτυπούσε τύμπανο

Αστυνομικοί συνέλαβαν χθες το απόγευμα στο Ωραιόκαστρο έναν 52χρονο και, λίγες ώρες αργότερα, έναν 56χρονο στις Συκιές για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι δύο άνδρες, κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο, επιτέθηκαν με σωματική βία σε ανήλικο που κρατούσε τύμπανο, επειδή τους ενοχλούσε ο θόρυβος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.