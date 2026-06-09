Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης βρέθηκε ένας 46χρονος χειρουργός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την πραγματοποίηση αδικαιολόγητης διπλής μαστεκτομής σε ασθενή του. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας. Η καταγγέλλουσα, μια 60χρονη σήμερα γυναίκα, υποβαλλόταν τακτικά σε προληπτικούς ελέγχους λόγω βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού. Παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν νοσούσε από καρκίνο και δεν είχε καν γενετική προδιάθεση, ο γιατρός την υπέβαλε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης και των δύο μαστών.

Σύμφωνα με την κατάθεση της ασθενούς, ο χειρουργός την είχε ενημερώσει προφορικά –και εντελώς λανθασμένα– πως τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου ήταν θετικά, ωθώντας την έτσι στο χειρουργείο. Το σφάλμα της ιατρικής αυτής απόφασης επιβεβαίωσε στο δικαστήριο και πραγματογνώμονας καθηγητής Ιατρικής, ο οποίος κατέθεσε κατηγορηματικά ότι η επέμβαση δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του, ο χειρουργός προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του επικαλούμενος το βαρύ οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς. Υποστήριξε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο γονιδιακός έλεγχος δεν αποτελεί αυστηρό προαπαιτούμενο, καθώς θεώρησε ως δεδομένο ότι η γυναίκα θα εμφάνιζε καρκίνο στο μέλλον – κάτι που, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν ίσχυε. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του, καταλήγοντας στην καταδικαστική απόφαση.