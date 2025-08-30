Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της 76χρονη κολυμβήτρια που αγνοούνταν

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 76χρονη κολυμβήτρια από ελικόπτερο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.
Η γυναίκα, ανασύρθηκε από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρεται με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΜ η 76χρονη από τη Σερβία είχε πάει για μπάνιο με δυο φίλους της στην παραλία όταν και χάθηκαν τα ίχνη της.
