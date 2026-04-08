Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι της μετά από φωτιά

Ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα (8/4) σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη και τραγική κατάληξη είχε μια 80χρονη γυναίκα.
Η φωτιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκδηλώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της περιοχής, ενώ στο διαμέρισμα διέμενε μόνη της η ηλικιωμένη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την πυρκαγιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του σπιτιού.
Ωστόσο, η 80χρονη δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς υπέστη εκτεταμένη εισπνοή καπνού και εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο να μην μπορέσει να διαφύγει εγκαίρως από το διαμέρισμα.
Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
