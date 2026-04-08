Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι της μετά από φωτιά

Κατέληξε 80χρονη, αφού ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και δεν μπόρεσε να διαφύγει εκγαίρως.

Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα | Eurokinissi
Ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα (8/4) σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη και τραγική κατάληξη είχε μια 80χρονη γυναίκα. 

Η φωτιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ,  εκδηλώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο της περιοχής, ενώ στο διαμέρισμα διέμενε μόνη της η ηλικιωμένη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα την πυρκαγιά, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του σπιτιού.

Ωστόσο, η 80χρονη δεν κατάφερε να σωθεί, καθώς υπέστη εκτεταμένη εισπνοή καπνού και εγκαύματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο να μην μπορέσει να διαφύγει εγκαίρως από το διαμέρισμα.

Η πυροσβεστική διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

