Θεσσαλονίκη: Εορτασμοί για τον Πολιούχο και την Απελευθέρωση – Παρών ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις για τον Πολιούχο της πόλης, Άγιο Δημήτριο, αλλά και για την 113η επέτειο από την απελευθέρωσή της, στις 26 Οκτωβρίου 1912.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Λευκό Πύργο. Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού απέδωσε τον Εθνικό Ύμνο, ενώ ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί, τιμώντας την ημέρα.

Η σημαία που υψώθηκε αποτελεί ιστορικό κειμήλιο, καθώς είναι η ίδια που κυμάτισε όταν τα ελληνικά στρατεύματα εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη, στις 26 Οκτωβρίου 1912.

Ιδιαίτερη ιστορική αξία έχει και ο ιστός του Λευκού Πύργου, καθώς προέρχεται από το κατάρτι του τουρκικού πλοίου που τορπίλισε ο Ναύαρχος Νικόλαος Βότσης λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση της πόλης.

Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στο σημείο για να παρακολουθήσει την τελετή και να αποδώσει φόρο τιμής.

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου

Στη συνέχεια, τελέστηκε η πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Κατά την άφιξή του, τον κ. Τασούλα υποδέχθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ενώ άγημα απέδωσε τιμές και η μπάντα παιάνισε τον Εθνικό Ύμνο.

Ακολούθησε η επίσημη υποδοχή από τον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κώστα Γκιουλέκα, τον βουλευτή Διαμαντή Γκολιδάκη, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και τον μητροπολίτη Φιλόθεο.

Στη συνέχεια, όλοι μαζί υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και εισήλθαν στον ναό.

Στη δοξολογία παρέστησαν επίσης:

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός

Η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ

Ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, εκπροσωπώντας την Ελληνική Λύση

Ο Επίτροπος στην Ε.Ε., Απόστολος Τζιτζικώστας

Παρόντες ήταν ακόμη υφυπουργοί (Ν. Ταχιάος, Στ. Καλαφάτης, Ελ. Ράπτη, Ν. Παπαϊωάννου, Α. Ευθυμίου), βουλευτές (Στρ. Σιμόπουλος, Δ. Κούβελας, Θ. Καράογλου, Π. Παππάς), ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η Θεσσαλονίκη τιμά την Ιστορία της

Οι εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης αποτελούν κάθε χρόνο κορυφαία στιγμή μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας.

Η πόλη τιμά τον Πολιούχο της και παράλληλα θυμάται την ημέρα που εντάχθηκε στον εθνικό κορμό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ιστορία της.

