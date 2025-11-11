Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα για υπάλληλο - Έπεσε από απορριμματοφόρο

Εργατικό ατύχημα από το οποίο τραυματίστηκε ένας υπάλληλος καθαριότητας έγινε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TyposThes, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/11) επί της οδού Σαλαμίνος στο κέντρο της πόλης, κοντά στο λιμάνι.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο εργαζόμενος στην καθαριότητα (ο οποίος φέρεται να είναι περίπου 50 ετών) έπεσε από ένα απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Διαβάστε ακόμα: Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Ο άτυχος άντρας δεν έχει χτυπήσει σοβαρά και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κάταγμα στο πόδι του.
- Ο Κουτσούμπας και το βιβλίο του Τσίπρα, το υπερταμείο και η πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι στην Ελλάδα
- Nίκος Πλακιάς από Άρειο Πάγο: «Ο Καραμανλής είναι υπαίτιος για τη δολοφονία 57 ψυχών -Έκτρωμα το άρθρο 86»
- Τζέσι Πλέμονς: Η πιο παρανοϊκά αριστουργηματική περίπτωση του «λανθιμικού» σύμπαντος
- Η ταβέρνα για την οποία δεν έχει γράψει κανείς, αλλά έχει την καλύτερη προβατίνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.