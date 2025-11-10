Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες

Εφτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στην οδό Μοναστηρίου στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Και οι εφτά τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

