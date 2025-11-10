Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες

Εφτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στην οδό Μοναστηρίου στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.
Και οι εφτά τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Διαβάστε ακόμα: Χωρίς μετρό από σήμερα η Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας για έναν μήνα, λόγω δοκιμών
- Οι έκτακτες αλλαγές στον Τσουρό με στόχο την τηλεθέαση και τα νεύρα στην Τσολάκη λόγω... Κωστόπουλου
- Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050 - Σοκαριστική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης
- Λιάγκας για απουσία Νότη Σφακιανάκη από την κηδεία της Κίλι: «Αστείο αυτό το περί μέσης που πόναγε»
- Αλίκη Βουγιουκλάκη: Αντιδρά η Έφη Πίκουλα για την ταινία που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.