Μενού

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες

Και οι εφτά τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό
Περιπολικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Εφτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στην οδό Μοναστηρίου στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Και οι εφτά τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε ακόμα: Χωρίς μετρό από σήμερα η Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας για έναν μήνα, λόγω δοκιμών

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ