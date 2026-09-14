Θεσσαλονίκη: Ετοίμαζαν δολοφονία μέλους της τουρκικής μαφίας - Δύο συλλήψεις για τα όπλα που βρέθηκαν

Στα μέλη της τουρκικής μαφίας εκτιμάται ότι ανήκει ο οπλισμός που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα όπλα να προορίζονταν για τη δολοφονία μέλους εγκληματικής οργάνωσης της Τουρκίας, το οποίο φέρεται να κρύβεται στην Ελλάδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Τούρκος. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στην οδό Αμαλιάδος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή που έβγαζαν τον οπλισμό από εγκαταλελειμμένο κατάστημα, όπου φέρεται να τον είχαν κρύψει, τοποθετώντας τον σε χαρτόκουτα. Εκτιμάται ότι επρόκειτο να τον παραδώσουν σε άλλο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δύο συλληφθέντες ανακρίνονται από τις Αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλύψει σε ποια από τις δύο αντίπαλες φατρίες, στις οποίες έχει διασπαστεί η συγκεκριμένη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ανήκουν.

Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιο ήταν το πρόσωπο που φέρεται να αποτελούσε τον στόχο και για το οποίο προοριζόταν ο συγκεκριμένος οπλισμός.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται ο ρόλος των δύο συλληφθέντων και οι διασυνδέσεις τους με την τουρκική εγκληματική οργάνωση.

