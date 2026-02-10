Θεσσαλονίκη: Φάκελος-«φωτιά» για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Έρευνες, αποτυπώματα και εισαγγελική παρέμβαση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (7/2) έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στόχο την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση με δεκάδες μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ3 και της δημοσιογράφου Δέσποινας Κρητικού, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης απέστειλε mail στα τρία πανεπιστήμια της πόλης, ζητώντας να ενημερωθεί ποιοι από τους 313 προσαχθέντες είναι φοιτητές και ποιοι όχι.

Την ίδια ώρα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται οι άσκαστες μολότοφ που εντοπίστηκαν σε πάρκο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει βρεθεί ούτε ένα αποτύπωμα πάνω στα ευρήματα.

Παράλληλα, οι αρχές συλλέγουν βίντεο από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοπικά ενημερωτικά sites, αναζητώντας οπτικό υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ταυτοποιήσεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε πρόσωπα που φαίνονται να συμμετέχουν στην επίθεση με περισσότερες από εκατό μολότοφ.

Η δικογραφία που σχηματίζεται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν εμπρησμό, έκρηξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλου, καθώς και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Οι Πρυτανικές Αρχές, με ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε καμία φθορά δημόσιας περιουσίας εντός του πανεπιστημίου και ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν εκτός του campus. Τονίζουν επίσης ότι δεν είχε ζητηθεί ούτε δοθεί άδεια για τη διεξαγωγή του πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων.

Εισαγγελική παρέμβαση

Ο προϊστάμενος Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Στο επίκεντρο βρίσκονται:

αν η Πρυτανεία γνώριζε για το πάρτι,

αν είχε υποβληθεί αίτημα άδειας από τους διοργανωτές,

αν η εταιρεία φύλαξης του ΑΠΘ ενήργησε όπως προβλέπεται κατά την είσοδο εκατοντάδων ατόμων και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Οι Πρυτανικές Αρχές επιμένουν ότι είχαν ενημερώσει την ΕΛ.ΑΣ. δύο ημέρες πριν για «κινητικότητα» στον χώρο και ότι πληροφορήθηκαν για το πάρτι το απόγευμα της Παρασκευής, όταν άρχισε η μαζική είσοδος ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή.

Για την υπόθεση διεξάγεται ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.