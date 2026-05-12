Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα σήμερα, το πρωί της Τετάρτης (12/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 09:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό παρέσυρε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

«Μια κοπέλα με ποδήλατο ψώνιζε εκείνη την ώρα και ευτυχώς πετάχτηκε», ανέφερε στην ίδια πηγή αυτόπτης μάρτυρας.