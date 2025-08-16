Θεσσαλονίκη: Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – Νεκρός ο οδηγός

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, και συγκεκριμένα στο 21ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 05:50 το πρωί, 67χρονος οδηγός φορτηγού, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με διερχόμενο Ι.Χ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του φορτηγού υπέστη θανάσιμα τραύματα και ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια του οχήματός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.