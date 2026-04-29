Θεσσαλονίκη: Φορτηγό συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο - Απεγκλωβίστηκε μία 45χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/4) στην παλιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας.
Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονη συγκρούστηκε με φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Όπως αναφέρει το thestival.gr χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί η γυναίκα από την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο και στη συνέχεια η 45χρονη μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγεται έρευνα.
