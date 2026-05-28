Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε προαύλιο χώρο εργοστασίου στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (28/5) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Μακεδονία η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:15 σε προαύλιο χώρο εγκατάστασης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην εμπορία και επεξεργασία υαλοπινάκων.

Όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο κατοίκων της περιοχής που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι φλόγες είναι ορατές από μεγάλη απόσταση.

Η φωτιά μέχρι στιγμής καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Στο σημείο έσπευσαν επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δέκα πυροσβέστες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς.