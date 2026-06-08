Μενού

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι πάνω από βενζινάδικο - Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/6) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, πάνω από βενζινάδικο στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
Η φωτιά στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Η φωτιά στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη | Facebook - Γεώργιος Αθανασίου
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (8/6) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της λεωφόρου Στρατού με Αετοράχης στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερης επικινδυνότητας, καθώς το σπιτι βρίσκεται πάνω από πρατήριο καυσίμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Open, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 για το περιστατικό, με τα αίτια να προσδιορίζονται ως έκρηξη που προκλήθηκε από γκαζάκι, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, και έχουν απεγκλωβιστεί δύο άτομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ