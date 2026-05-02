Μενού

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Επί ποδός η Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη, καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο, το βράδυ του Σαββάτου 2/5.

Reader symbol
Newsroom
Επιχείρηση Πυροσβεστικής σε φωτιά
Επιχείρηση Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία της περιοχής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, στη στέγη του σπιτιού, στην οδό Δωδεκανήσου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ