Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία της περιοχής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, στη στέγη του σπιτιού, στην οδό Δωδεκανήσου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός.