Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στο Ωραιόκαστρο - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία της περιοχής.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00, στη στέγη του σπιτιού, στην οδό Δωδεκανήσου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.
Συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος εγκλωβισμός.
- Χειμώνας στην «καρδιά» της άνοιξης: Κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία σε 8 περιοχές
- Η αλήθεια για τη Σία Κοσιώνη: Τι συμβαίνει με τον ΣΚΑΪ
- Πόσοι στρατιώτες των ΗΠΑ βρίσκονται στην Ευρώπη: Ο «χάρτης» με τις πιο εξαρτημένες χώρες
- Η γνωριμία του Σακίλ Ο' Νιλ με τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.