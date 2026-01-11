Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή Σοχός, στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.
- Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες - Πού θα φτάσει η θερμοκρασία -12 βαθμούς
- Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση
- Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.