Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή Σοχός, στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.