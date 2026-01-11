Μενού

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Σοχό - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στον Σοχό στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή Σοχός, στη Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπήρχε άτομο εντός του σπιτιού την ώρα που σημειώθηκε η φωτιά.

