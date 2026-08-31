Στη φυλακή οδηγείται 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταδίκη του από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και απειλή, με θύμα την 29χρονη σύντροφό του.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, "δείχνοντας" του τον δρόμο προς τη φυλακή, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Στην κατάθεσή της η 29χρονη παθούσα αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα. Περιγράφοντας το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα και να χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με την ίδια, σε όλα τα περιστατικά βίας ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους.

Πάντως, σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον κι ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή ο σύντροφός της.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος παραδέχθηκε την βίαιη συμπεριφορά του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.