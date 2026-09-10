Θεσσαλονίκη: Γιατί θεωρείται «δρόμος καρμανιόλα» το σημείο που έγινε το τροχαίο

Εξιτήριο έχουν πάρει οι δύο ελφαρά τραυματισμένες γυναίκες και η 62χρονη, που τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Όπως όλα δείχνουν, ο δρόμος όπου έγινε το τροχαίο ήταν γνωστός ως «δρόμος καρμανιόλα» στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο του ατυχήματος, μετέδωσε πως μία 23χρονη είχε χάσει τη ζωή της στο παρελθόν, ενώ οι περίοικοι κάνουν λόγο για συνεχή ατυχήματα. «Πάντα σταματάει το λεωφορείο και λες “από κάπου θα μου ‘ρθει τώρα”. Είναι επικίνδυνο», περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

Επιπλέον, όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, στο συγκεκριμένο σημείο συναντιούνται δύο διαφορετικοί δήμοι, οι οποίοι προσπαθούσαν για πολλά χρόνια να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα και να δημιουργήσουν πεζοδρόμια, αλλά και διαβάσεις.

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«Έχουμε έτοιμη μελέτη και περιμένουμε από την Περιφέρεια ή από το κράτος, από την κυβέρνηση, να εντάξει αυτό το έργο που κάναμε εμείς όλο τον κόπο και κάναμε την μελέτη, να χρηματοδοτηθεί, να δημοπρατηθεί, να υλοποιηθεί, να σταματήσουμε να χάνουμε ψυχούλες», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης.

Θεσααλονίκη: Τι δήλωσε ο οδηγός

Υπενθυμίζεται ότι, ο οδηγός του λεωφορείου ΚΤΕΛ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (10/09) για το συμβάν: ««Είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες. Όταν άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικρατούσε πανικός.

Νομίζω ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στην στάση», ανέφερε ο οδηγός, που ανησυχούσε και για την κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων γυναικών.