Τροχαίο με λεωφορεία στη Νεάπολη: «Είδα τη στάση κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει» - Τι αποκαλύπτει ο οδηγός

Ο οδηγός του λεωφορείου ΚΤΕΛ που ήταν σταματημένο στη στάση κατά το τροχαίο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μίλησε στην ΕΡΤ για το σοκαριστικό συμβάν αναφέροντας:

«Είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες. Όταν άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικρατούσε πανικός.

Νομίζω ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στην στάση», ανέφερε ο οδηγός, που ανησυχούσε και για την κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων γυναικών.

Νεάπολη: Νοσηλεύονται δύο τραυματίες

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνεχίζουν να νοσηλεύονται δύο από τις τέσσερις τραυματισμένες γυναίκες που χτύπησαν χθες μετά τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων.

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου παραμένει η 21χρονη νεαρή κοπέλα, η οποία ήταν και η πιο σοβαρά τραυματισμένη, καθώς υπέστη τραυματισμό στο πόδι. Χτες το βράδυ χρειάστηκε να γίνει να υποβληθεί και σε χειρουργείο που ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες.

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Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται και η 62χρονη. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στην στάση, εκεί δηλαδή που έπεσε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, με αποτέλεσμα πραγματικά να ξηλώσει την στάση, αλλά και να χτυπήσει τις δύο γυναίκες.

Οι άλλες δύο γυναίκες, η 17χρονη και η 50χρονη, είχαν πιο ελαφριά τραύματα και πήραν εξιτήριο χθες.

Όπως φαίνεται ο οδηγός του αστικού του ΟΑΣΘ, επί της ουσίας σφηνώθηκε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ που ήταν σταματημένο στη στάση. Καθώς δεν υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος, ίσως κάτι διέφυγε από την προσοχή του και δεν πρόλαβε να αντιδράσει, ίσως και τελευταία στιγμή να είδε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ της γραμμής 57 και προσπάθησε κάπως να αποφύγει τη σύγκρουση.