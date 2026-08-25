Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κατήγγειλε τον εν διαστάσει σύζυγό της για βιασμό και ξυλοδαρμό

Σοκ προκαλεί καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό από μια 35χρονη για τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, η οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η 35χρονη, με καταγωγή από τη Γεωργία, κατήγγειλε πως το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο στο διαμέρισμα.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο άντρας την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να της απαγόρευσε να φύγει από το διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε στην καταγγελία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.