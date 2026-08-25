«Ο πιο τρελάκιας»: Δημοτικός σύμβουλος στη Γερμανία πρότεινε όργιο στο δημαρχείο για «ευημερία»

Ένας Γερμανός δημοτικός σύμβουλος βρήκε την απόλυτη λύση για να υπάρχει «εγγύτητα» στη δημοτική αρχή: ένα swingers πάρτυ στο δημαρχείο.

Γνωστός ως ο «πιο τρελός σύμβουλος» της χώρας, ο 35χρονος Julian Ferrat θέλει να μετατρέψει την πόλη σε «παράδεισο των swingers».

Ο ίδιος υπηρετεί στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης Μάνχαϊμ στη Γερμανία, εκπροσωπώντας το φιλελεύθερο κόμμα Die Mannheimer, έχει το όραμα να μεταμορφώσει την πόλη σε καταφύγιο του ομαδικού σεξ χωρίς περιορισμούς.

O Φερά, όπως μεταδίδει η New York Post, o οποίoς είναι γνωστός για τις επισκέψεις του σε θέρετρα γυμνιστών και τη συμμετοχή του σε εκκεντρικές φωτογραφήσεις με ελάχιστη ενδυμασία, παρουσίασε το τολμηρό αυτό σχέδιο σε πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού οργάνου, το οποίο ελέγχεται από το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU).

«Το ομαδικό σεξ με μέλη του δημοτικού συμβουλίου θα αποτελούσε την κορυφαία μορφή εγγύτητας με τους πολίτες», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται νομοθεσία που να απαγορεύει τα swinging parties στο δημαρχείο.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ανορθόδοξη πρότασή του έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον περίπου 50 προοδευτικών κατοίκων, ωστόσο πρέπει πρώτα να ξεπεράσει τη μεγάλη πρόκληση της εξασφάλισης άδειας από το δημοτικό συμβούλιο.

«Αυτή τη στιγμή, η προσοχή στρέφεται στο να διαπιστωθεί ποιοι από τους πολίτες που επικοινώνησαν μαζί μου ενδιαφέρονται σοβαρά», δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph.

«Ορισμένοι από τους 50 ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου ανήκουν στην τοπική κοινότητα των swingers, οπότε είναι "αυθεντικοί". Κάποιοι άλλοι είναι άτομα που δεν γνωρίζω ακόμα... Μέσα στην εβδομάδα, θα αρχίσω να συναντώ από κοντά τα "άγνωστα" αυτά άτομα», είπε.

Ο Φεράτ ανέφερε ότι το πρώτο σκέλος του διπλού στόχου του είναι να αποστιγματιστεί η κουλτούρα του swinging, ενώ το δεύτερο αφορά την «προώθηση του οράματός μου για έναν παράδεισο γυμνιστών και swingers στο Μάνχαϊμ, αντίστοιχο με το Cap d’Agde», το γαλλικό θέρετρο γυμνιστών όπου ο ίδιος διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδρομή πέρυσι με 28 συμμετέχοντες, σύμφωνα με την εφημερίδα Toronto Sun.