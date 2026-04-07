Θεσσαλονίκη: Γυναικολόγος ξέχασε βελόνα 13 εκατοστών στην κοιλιά ασθενούς – «Ζει από θαύμα»

Έναν αδιανόητο ιατρικό εφιάλτη, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία της, βίωσε μια 59χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Μία επέμβαση ρουτίνας μετατράπηκε σε έναν Γολγοθά, όταν ο έμπιστος γυναικολόγος της ξέχασε στην κοιλιακή της χώρα μια χειρουργική βελόνα μήκους 13,5 εκατοστών, η οποία παρέμεινε στο σώμα της για πέντε ολόκληρους μήνες, απειλώντας άμεσα τη ζωή της.

Η ίδια η ασθενής, μιλώντας για την περιπέτειά της, συγκλονίζει με τις λεπτομέρειες του χρονικού που οδήγησε στην καταδίκη του γιατρού, αλλά και με την αναλγησία που αντιμετώπισε.

«Μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι σοβαρό»

Όλα ξεκίνησαν από έναν τυπικό έλεγχο ρουτίνας. Όπως περιγράφει η 59χρονη, η αρχή του νήματος ξετυλίχθηκε στο ιατρείο του ακτινολόγου: «Ο ακτινολόγος εντόπισε κάποιες κύστες στην αριστερή ωοθήκη και μου είπε να επισκεφτώ τον γυναικολόγο μου. Πηγαίνοντας στον γιατρό μου, μου είπε "μην ανησυχείς, δεν είναι κάτι το σοβαρό". Ορίσαμε μια ημερομηνία χειρουργείου, έγινε η επέμβαση και όλα -υποτίθεται- πήγαν πάρα πολύ καλά».

Ωστόσο, η μετεγχειρητική της πορεία μόνο ομαλή δεν ήταν. Οι μέρες περνούσαν και η 59χρονη άρχισε να βιώνει έντονους, ανεξήγητους πόνους.

Αντί να διερευνήσει το πρόβλημα, ο γιατρός την καθησύχαζε διαρκώς, υποβαθμίζοντας τα συμπτώματά της. Η γυναίκα εξηγεί πώς η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του την έκανε να αγνοήσει τα καμπανάκια του ίδιου της του σώματος: «Στη διάρκεια του μετεγχειρητικού μου σταδίου είχα έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Τον επισκεπτόμουν συχνά πυκνά και πάντα με καθησύχαζε ότι δεν έχω τίποτα. Σαφέστατα τον εμπιστευόμουν...»

Το σοκ στο νοσοκομείο: «Θα πέθαινες και δεν θα ήξερες από τι»

Το μαρτύριο κορυφώθηκε πέντε μήνες μετά, όταν ένας οξύς κολικός νεφρού την ανάγκασε να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί, οι αξονικές τομογραφίες αποκάλυψαν τη φρικτή αλήθεια. Μέσα στην κοιλιά της βρισκόταν ένα ξεχασμένο μεταλλικό χειρουργικό εργαλείο.

«Μετά από 5 μήνες με έπιασε κολικός νεφρού. Μου έκαναν αξονική και οι γιατροί έπαθαν σοκ, γιατί εντοπίστηκε μια μεταλλική βελόνα 13,5 εκατοστά, η οποία ήταν ξεχασμένη στην κοιλιακή μου χώρα», συγκλονίζει η 59χρονη, μεταφέροντας τα ανατριχιαστικά λόγια του ιατρικού προσωπικού που την ανέλαβε:

«Οι γιατροί μου έλεγαν "είναι θαύμα που ζεις", γιατί αν γινόταν κάποια διάτρηση εσωτερικού οργάνου, θα είχα εσωτερική αιμορραγία, θα πέθαινα και δεν θα γνώριζα καν από τι πέθανα».

Οι βλάβες που προκλήθηκαν στα εσωτερικά της όργανα κατά τους πέντε μήνες παραμονής της βελόνας των 13,5 εκατοστών τής άφησαν μόνιμα προβλήματα. Η γυναίκα αναγκάστηκε να υποβληθεί σε τοποθέτηση στεντ, το οποίο πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι μήνες, ενώ δεν μπορεί να απολαύσει πλέον ούτε έναν απλό περίπατο.