Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 25χρονο – Η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνη στο κέντρο

Μια σοβαρή υπόθεση έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά τη σύλληψη ενός 25χρονου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria, το περιστατικό ήρθε στο φως χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολιτών. Περαστικοί από το κέντρο της πόλης παρατήρησαν ένα 7χρονο κοριτσάκι να περιφέρεται ασυνόδευτο, χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενηλίκου. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, το παιδί είχε καταφέρει να βγει απαρατήρητο από το σπίτι του.