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Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 66χρονο που βίασε την 60χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμα της

Ένας 66χρονος άνδρας ομολόγησε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο ίδιο της το διαμέρισμα.

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Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
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Ένας 66χρονος άνδρας ομολόγησε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, ο 66χρονος παρουσιάστηκε το Σάββατο (18/7) στο Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού και κατέθεσε ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη πράξη.

Η 60χρονη δεν προσήλθε στο τμήμα να καταθέσει. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

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