Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 66χρονο που βίασε την 60χρονη σύντροφό του μέσα στο διαμέρισμα της

Ένας 66χρονος άνδρας ομολόγησε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, ο 66χρονος παρουσιάστηκε το Σάββατο (18/7) στο Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού και κατέθεσε ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη πράξη.

Η 60χρονη δεν προσήλθε στο τμήμα να καταθέσει. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.