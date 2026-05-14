Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» στον 37χρονο που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες σε τουαλέτες και ΜΜΜ

Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιούσε το κινητό του για να καταγράφει κρυφά γυναίκες σε προσωπικές τους στιγμές.

Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ένα τέλος στη δράση ενός 37χρονου που παραβίαζε συστηματικά την ιδιωτική ζωή δεκάδων γυναικών έδωσαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως ένα εκτεταμένο ψηφιακό αρχείο με υλικό που είχε ληφθεί παράνομα.

Όλα ξεκίνησαν σε αθλητική εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης, όταν ο 37χρονος έγινε αντιληπτός από μια γυναίκα την ώρα που προσπαθούσε να βιντεοσκοπήσει μια άλλη παρευρισκόμενη μέσα στις τουαλέτες.

 

 

Ο δράστης είχε τοποθετήσει το κινητό του τηλέφωνο κάτω από το διαχωριστικό του θαλάμου, καταγράφοντας προσωπικές στιγμές του θύματος χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η άμεση αντίδραση της μάρτυρα και η κινητοποίηση των υπευθύνων οδήγησαν στην κλήση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντος. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Στους υπολογιστές και τις συσκευές αποθήκευσης του 37χρονου βρέθηκε πλήθος αρχείων που απεικόνιζαν γυναίκες:

  • Σε δημόσιες τοποθεσίες και παραλίες, όπου κατέγραφε ημίγυμνα ή γυμνά άτομα.
  • Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), χρησιμοποιώντας κρυφές γωνίες λήψης.
  • Σε τουαλέτες και άλλους ιδιωτικούς χώρους, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία.

