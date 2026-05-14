Ένα τέλος στη δράση ενός 37χρονου που παραβίαζε συστηματικά την ιδιωτική ζωή δεκάδων γυναικών έδωσαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως ένα εκτεταμένο ψηφιακό αρχείο με υλικό που είχε ληφθεί παράνομα.

Όλα ξεκίνησαν σε αθλητική εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης, όταν ο 37χρονος έγινε αντιληπτός από μια γυναίκα την ώρα που προσπαθούσε να βιντεοσκοπήσει μια άλλη παρευρισκόμενη μέσα στις τουαλέτες.

Ο δράστης είχε τοποθετήσει το κινητό του τηλέφωνο κάτω από το διαχωριστικό του θαλάμου, καταγράφοντας προσωπικές στιγμές του θύματος χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η άμεση αντίδραση της μάρτυρα και η κινητοποίηση των υπευθύνων οδήγησαν στην κλήση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντος. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η δράση του δεν περιοριζόταν μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Στους υπολογιστές και τις συσκευές αποθήκευσης του 37χρονου βρέθηκε πλήθος αρχείων που απεικόνιζαν γυναίκες:

Σε δημόσιες τοποθεσίες και παραλίες, όπου κατέγραφε ημίγυμνα ή γυμνά άτομα.

Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), χρησιμοποιώντας κρυφές γωνίες λήψης.

Σε τουαλέτες και άλλους ιδιωτικούς χώρους, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία.