Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του 58χρονος που έπεσε σε βράχια

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 58χρονος περιπατητής που έπεσε σε δύσβατο σημείο (σε βράχια) στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για τη μεταφορά του σε σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα μετά τις 19:00 παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.