Θεσσαλονίκη: Η 45χρονη οδηγός της Porsche απαντά για το αν τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ μετά το τροχαίο

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 45χρονη οδηγός της Porsche για το τροχαίο στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο κάποια ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση παραμένουν ακόμη αναπάντητα.

Η βασική απορρία που προκύπτει αφορά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η κατηγορούμενη μετά το ατύχημα και το αν κάλεσε το ΕΚΑΒ για να βοηθήσει το άτυχο ζευγάρι που τραυματίστηκε.

Στην εν λόγω ερώτηση που της έθεσε ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Mega, στον οποίο μίλησε αποκλειστικά η 45χρονη, αναφέρει ότι ήταν σε κατάσταση σοκ ενώ επισημαίνει ότι η κολλητή της φίλη, που βρισκόταν στο σημείο σε άλλο όχημα, κάλεσε ασθενοφόρο.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Χαίρομαι που ζούμε και που και τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Ήταν ατύχημα, δεν μιλάμε για κάτι που έγινε εσκεμμένα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Έχει αμαυρωθεί πολύ το όνομα μου και είμαι και μητέρα.

Ούτε αντιλήφθηκα ότι συγκρούστηκα και ότι υπήρχε άλλο όχημα. Θα έχανα και εγώ η ίδια τη ζωή μου. Ήμουν σε σοκ, δεν θυμάμαι καθόλου τι έγινε. Είμαι κουρασμένη, ήμουν κλεισμένη 4 μέρες και δεν έχω φάει τίποτα.

Είμαι ευγενική ψυχή δεν είμαι αυτό που παρουσιάζουν», δήλωσε η 45χρονη.



Στη συνέχεια στην ερώτηση για το ΕΚΑΒ απάντησε: «Ήμουν σε σοκ και αιμόφυρτη αλλά τηλεφωνήσαμε στο ΕΚΑΒ, η φίλη μου δηλαδή. Το δικό μου κινητό έχει σπάσει, μάλλον καταστράφηκε στο ατύχημα».

Θεσσαλονίκη: Τι είπε η 45χρονη σε ανακρίτρια και εισαγγελέα

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος και καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες, επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- η 26χρονη οδηγός σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, κατά την απολογία της, η 45χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν έτρεχε και ότι δεν έκανε κόντρες με άλλο όχημα όπως προέκυψε από μαρτυρία διερχόμενων.

Επίσης, αρνήθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα σχετικών αιματολογικών εξετάσεων.

Τέλος όσον αφορά την εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος επισήμανε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του δεύτερου οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο παθόντες ενώ μετέβη άμεσα σε νοσοκομείο καθώς έφερε και ίδια τραύματα ως συνέπεια της σύγκρουσης.