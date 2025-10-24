Θεσσαλονίκη: Η ακαδημαϊκή κοινότητα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

Με βαθύτατη θλίψη και σεβασμό, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ιδιαίτερα το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, αποχαιρετά τον μεγάλο τραγουδοποιό, ποιητή και δημιουργό Διονύση Σαββόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού και της νεότερης πολιτιστικής μας ταυτότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που τον ανέθρεψε, υπήρξε πάντοτε σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές δημιουργών και σπουδαστών της μουσικής.

Με το έργο του συνέδεσε τη λαϊκή παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, το σαρκασμό με τη βαθιά ανθρωπιά, και τη μουσική με τον στοχασμό για τον τόπο και τον άνθρωπο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Καθηγητής Κωστής Χασιώτης, εκ μέρους όλου του διδακτικού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Επίσης, απευθύνουν θερμές ευχαριστίες για την πρωτοβουλία της οικογένειας - σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου του Διονύση Σαββόπουλου - να προτρέψει αντί στεφάνων την ενίσχυση των σκοπών και δράσεων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

«Η πράξη αυτή αποτελεί ανεκτίμητη τιμή για το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα και συγκινητική επιβεβαίωση του δεσμού του εκλιπόντος με τη Θεσσαλονίκη και τη μουσική παιδεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα τιμήσει τη μνήμη και το έργο του Διονύση Σαββόπουλου με τον τρόπο που αρμόζει στο μέγεθος της προσφοράς του.

Ήδη προγραμματίζεται, σε προσεχή χρόνο, η διοργάνωση διημερίδας ή συνεδρίου αφιερωμένου στο έργο και την επίδρασή του, σε συνδυασμό με συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις εμπνευσμένες από τη μουσική και τον λόγο του.

«Η Θεσσαλονίκη, η γενέτειρά του, και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα του δημιουργικού του πνεύματος», καταλήγει το Πανεπιστήμιο.